شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الخميس 1 / 9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة اليوم الخميس 1 / 9 /2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار أهمها، الأهلي يبحث موعد عودة المصابين للتأهيل قبل الموسم الجديد.

ميكالى يجتمع بمعاونيه لرسم خطة معسكر المنتخب الأولمبي قبل الانطلاق غدًا

يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا بمعاونيه اليوم الخميس، قبل انطلاق المعسكر الأول له مع الأولمبي غدا الجمعة.

بيراميدز يعلن تجديد عقد حارسه أحمد الشناوى 3 مواسم مقبلة.. صور

أعلن مسئولو نادى بيراميدز، تجديد عقد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق السماوى، لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر في حماية عرين الفريق حتى عام 2025.