شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى على رادار البنك الأهلى في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو البنك الأهلى خطوط اتصال مع نظرائهم في سيراميكا من أجل الحصول على خدمات باسم مرسى في الانتقالات الصيفية، خصوصاً أن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك يرغب في تدعيم الخط الأمامى للفريق تحسباً لرحيل ناصر منسى.

ويرغب خالد جلال في الحصول على خدمات باسم مرسى من سيراميكا إيماناً منه بقدرات اللاعب الفنية وإمكانياته الكبيرة وفاعليته على مرمى الخصم ومن المقرر أن تحسم الأيام القادمة مصير اللاعب من الاستمرار أو البقاء مع سيراميكا.

في سياق آخر أعلن الدكتور محمد عبد الجواد طبيب سيراميكا، إصابة محمود البدري مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي، وقال عبد الجواد إن البدري يحتاج فترة من 6 إلى 8 شهور حتى يعود إلى الملاعب من جديد، حيث يجري خلال أيام عملية جراحية يبدأ بعدها التأهيل استعداداً للعودة للمشاركة في التدريبات.

وأصيب البدري خلال مباراة سيراميكا أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الاحمر باربعة اهداف نظيفة ،ويعد محمود البدري أحد أفراد القوام الأساسي في دفاعات سيراميكا ومن ابرز مدافعى الدورى المصرى خلال السنوات الأخيرة.