شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إصابته بالصليبى..هشام عادل لاعب إنبى يحتفل بزفافه فى حضور فييرا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل هشام عادل لاعب فريق إنبى بحفل زفافه اليوم الخميس في حضور زملائه ومدربه البرتغالى جورفان فييرا رغم إصابته بقطع بالرباط الصليبى خلال اليومين الماضيين في مباراة البنك الأهلى في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

ولم يستطع اللاعب استكمال اللقاء ودفع البرتغالى جورفان فييرا بخالد رضا بديلاً له في الدقيقة 39 وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله واحتلال الفريق البترولى المركز التاسع في ترتيب جدول الدور العام.

من ناحية أخرى تعقد اللجنة الفنية فى نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى جلسة خلال الساعات المقبلة لحسم مصير البرتغالى جورفان فييرا من البقاء أو الرحيل مع الفريق البترولى، خصوصا بعد النتائج غير المرضية والموقف الصعب الذى تعرض له الفريق فى الموسم المنقضى، حيث كان قريباً من الهبوط إلى دورى القسم الثانى.

فى سياق متصل قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، إن النتائج التى حققها الفريق البترولى بالموسم الحالى لا ترضى طموحاتهم، مؤكدا أن اللجنة الفنية ستجتمع لبحث سبب الهزة التى تعرض لها الفريق من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة التى تخدم مصلحة النادى.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى إنبى أن مصير البرتغالى جورفان فييرا لم يتحدد سواء بالبقاء أو الرحيل، لافتا إلى أنهم سيعقدون جلسة مع فييرا لبحث أسباب تراجع النتائج والموقف الصعب الذى تعرض لها الفريق بالموسم الحالي في صراع البقاء في الدورى.

ويدرس فييرا الاعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق البترولى خصوصا في ظل النتائج السلبية التي عانى منها الفريق البترولى معه، حيث لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها.