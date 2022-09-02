شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز على لاڤيينا 1/2 استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق النصر بقيادة ياسر رضوان علي فريق لاڤيينا بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعداد لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

تقدم فريق لاڤيينا عن طريق علاء صلاح فى الدقيقة 22 ونجح النصر فى إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عبدالعزيز الشاعر زيزو من تمريرة بينيه من جودة ايمن.

وفي الشوط الثاني أحرز احمد عبد الرحمن الوافد الجديد الهدف الثاني لفريق النصر من ركلة حرة نفذها عبدالرحمن ميسي قابلها احمد عبدالرحمن بضربة رأس في المرمي

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الإثنين القادم والإنتاج الحربي يوم الخميس القادم.