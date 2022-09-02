شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لتجهيز نداى والوردى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك برنامج تدريبى خاص للثنائى الجديد ، السنغالى إبراهيما نداى والمغربى زكريا الوردى من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية وتأهيلهم بالشكل المناسب للدخول مع الفريق في المباريات المقبلة بشكل رسمي .

كان مسئولو الزمالك أعلنوا في وقت سابق عن التعاقد مع اللاعبين بشكل رسمي حيث تعاقد مع زكريا الوردى قادما من الرجاء المغربى ، بينما تعاقد مع إبراهيما نداى قادما من لوزرين السويسرى .

ويسعى فيريرا لدخول الثنائى بشكل سريع داخل صفوف الفريق من أجل الإستعانة بهم في ظل المستويات الفنية الجيدة التي يقدمها اللاعبين .

ويلتقى الزمالك مع الهلال السعودى على كأس لوسيل بدولة قطر يوم الجمعة بعد القادم الموافق التاسع من سبتمبر الجارى في المباراة التي ستشهد صراعا بين اللاعبين من أجل نيل شرف الحصول على الكأس .

من ناحية أخرى يدرس مسئولو الزمالك إعارة عدد من لاعبيه الشباب الذين شاركوا في لقاء إيسترن كومبانى في الجولة الأخيرة بالدورى لإكسابهم بعض الخبرات مع عدد من أندية المنافسة على أن يعودوا للفريق الكروى في الموسم المقبل .

كان البرتغالى جيسفالدوا فيريرا نجح في تصعيد أكثر من لاعب ناشئ خلال الموسم المنقضى على رأسهم حسام عبد المجيد وسيد نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامه نبيه واستطاعوا فرض أسمائهم على التشكيلة الأساسية للفريق .

ويعتمد مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي على تصعيد أكثر من ناشئ بالإضافة لدعم فريق الأمل بالنادى والذى يتولى الإشراف عليه أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول حتى يكون ذخيرة كبيرة للفريق الأول .