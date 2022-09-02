شكرا لقرائتكم خبر عن على نادر أحدث اكتشافات الحضرى فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل إنضمام على نادر حارس مرمى الخور القطري للمنتخب الأولمبي شهادة ميلاد للحارس الشاب بعد متابعة عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الأولمبي له حيث أن الحارس الصاعد محترف في الخور القطري منذ عام 2010 وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي وخاض معهم 16 مباراة.

وأعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ضم على نادر لقائمة المنتخب التي تبدأ معسكرها غدًا الجمعة بالإسكندرية.

على نادر من مواليد 2002، ولعب لنادي الخور منذ 2010 في الناشئين وتدرج حتى انضم للفريق الاول في سن ال 16 عاما، والتقطته أعين الحضري ليتم ضمه لصفوف المنتخب الأولى في أول تجمع تحت قيادة ميكالي.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجبري، يوسف نادر، على نادر"، وخط الدفاع: "عبد الله عادل، ياسين سيد مرعي، أسامة الجزار، إسلام المزين، محمد سمير، خالد عوض، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، هشام شعبان حافظ، إياد العسقلاني، محمد أشرف بكري"، وفي خط الوسط: "أحمد نادر حواش، وليد فرج، مصطفي ميسي، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد شحاته، عبد الغني محمد، على زعزع، مودي ناصر، عمر فايد"، وفي الهجوم: "أحمد سيد غريب، اسامة فيصل، أحمد عبدالرحيم إيشو، عبد الرحمن عاطف أجويرو".

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عصر الخميس، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.