شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على أبو قير 2/1 فى أولى ودياته بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة بنادي بتروجت، بقيادة المدير الفني هيثم شعبان، بهدفين لهدف على حساب أبو قير، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

أقيمت المباراة على شوطين، مدة كل شوط 50 دقيقة ..تقدم الفريق البترولي من ركلة جزاء سددها الظهير الأيمن محمود صقر، وبعدها تعادل أبو قير، قبل أن يسجل المهاجم اسلام هشام هدف الفوز لبتروجت.

وبدأ أمس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت معسكره المغلق، في أحد الفنادق الخاصة في الإسكندرية، استعدادا لانطلاق منافسات دوري القسم الثاني، والذي يستهدف خلاله الفريق العودة إلى مكانه الطبيعي، والصعود إلى الدوري الممتاز.

وخاض بتروجت عدد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، كانت البداية بتعادل سلبي ضد فريق القيصومة السعودي، ثم الفوز على الجهراء الكويتي بثلاثية مقابل هدف، وبعدها الفوز على منتخب القسم الثاني بستة أهداف مقابل هدف، ثم الانتصار على حرس الحدود بهدفين دون رد، وبعدها فاز على لافيينا بهدفين مقابل هدف.

واستقر هيثم شعبان المدير الفني للفريق على خوض مجموعة من المباريات الودية في معسكر الإسكندرية، ويسعى إلى زيادة حالة التركيز والانسجام بين كافة اللاعبين سواء العناصر القديمة أو الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الفترة الأخيرة.