شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس سير ذاتية لمدربين أجانب لقيادة الفريق في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو الاتحاد السكندرى على دراسة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، بجانب المصريين لقيادة الفريق في الموسم الجديد خلفاً لمحمد عمر الذى أعلن عدم استكمال مهمته مع سيد البلد.

ويرفض مسئولو زعيم الثغر التسرع في ملف المدير الفني الجديد رغبة منهم في اختيار مدرب صاحب خبرات عالية، حتى لا يتعرض الفريق للظروف الصعبة التي واجهته في الموسم المنقضى بتغيير أكثر من مدرب ونجاته من شبح الهبوط إلى القسم الثانى.

من ناحية أخرى استقر مسئولو الاتحاد السكندرى على دعم هجوم الفريق في الموسم الجديد خصوصا بعد النقص الذى تعرض له سيد البلد في هذا المركز بالموسم المنقضى ومعاناة الفريق التي ظهرت واضحة مع تكرار إصابات الأنجولى مابولولو المهاجم الوحيد في صفوف زعيم الثغر.

وبدأت لجنة الكرة بسيد البلد بالتحرك في هذا الاتجاه والبحث عن لاعب سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذا المركز خصوصاً أنهم يعكفون على دراسة أكثر من صفقة لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.

واجتمع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خلال اليومين الماضيين، لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة والخاصة بشئون زعيم الثغر وأهمها، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة والتى تقرر إقامتها يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، واعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق الرياضية وتحديد المدير الفني الجديد.