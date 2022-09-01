الامارات | هزاع بن زايد يصدر قرارات بتمديد وإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي برئاسة سموه، وتعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس.

ووفقاً للبيان الصادر من المركز الاعلامي لنادي العين فإن القرار تضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي حمد مبارك الشامسي، رئيس لجنة التدقيق والدكتور مطر راشد الدرمكي بوصفه رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ومحمد بن ثعلوب الدرعي بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار وخميس عبيد الكعبي، رئيساً لمجلس إدارة نادي العين للألعاب الرياضية وحمد نخيرات العامري العضو المنتدب للنادي.

كما شمل القرار تشكيل اللجنة التنفيذية لنادي العين، ولجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، واعتمد سموه قراراً بتمديد وإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثقته في الجميع متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف نادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة له ومحبي النادي وشركائه.