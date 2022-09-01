ميلان يضم لاعب برشلونة على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي إيه سي ميلان ضم الأمريكي سيرجينو ديست، لاعب برشلونة، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء بنهاية الموسم، اليوم الخميس قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وقال ديست، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عقب التوقيع، "فخور ومتحمس بعد الانتقال إلى بطل إيطاليا وأحد الأندية التاريخية، تحيا ميلان".

وكان ديست، صاحب الـ21 عامًا، انتقل إلى برشلونة عام 2020 قادمًا من أياكس أمستردام، ولعب معه منذ ذلك الحين 72 مباراة في كل البطولات، وسجل 3 أهداف، وصنع 4، كما فاز بلقب كأس إسبانيا.

وبات ديست في موسم 2020-2021 أول لاعب أمريكي يلعب للفريق الأول لبرشلونة.

وكان ديست ارتبط بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، حسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، لكن الصفقة لم تتم.