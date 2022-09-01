مصدر في الأهلي يكشف لمصراوي خطة الاستعداد للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - استقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي على خريطة طريق الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات ليلا كورة إن هناك محاولات مكثفة لإنجاز ملف المدير الفني الجديد، الذي سيخلف ريكاردو سواريش في تدريب الفريق، بعد فسخ عقد الأخير

وأضاف: "طبقا للمفاوضات التي جرت خلال اليومين الماضيين، يُنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد بحد أقصى في منتصف الأسبوع المقبل".

وأوضح: "وفيما يتعلق باستعدادات الموسم الجديد، سيعود الفريق الأحمر للتدريبات على مرحلتين، الأولى تضم لاعبين حصلوا على راحة سلبية طويلة منذ الأسبوع الأول من أغسطس، وتبدأ يوم 9 أو 10 سبتمبر، على أن يكتمل عقد الفريق بالمرحلة الثانية يوم 13 سبتمبر".

وأتم: "سيكون هناك معسكر مغلق سيبدأ في 20 من شهر سبتمبر الجاري في أوروبا، ويتولى حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، مهمة معاينة الأماكن المعروضة على الأهلي ما بين هولندا واسبانيا والنمسا".