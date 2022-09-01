بقرار من فيفا.. إيقاف مسؤول سابق في اتحاد زيمبابوي بسبب التحرش الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف أوبرت تشويا الأمين العام السابق للجنة الحكام لاتحاد زيمبابوي لكرة القدم عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة خمس سنوات.

وقال "فيفا" في بيان رسمي، اليوم الخميس، إنه تم إيقاف أوبرت تشويا لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري بعد إدانته بإساءة المعاملة ومضايقة ثلاث حكمات جنسيًا.

وأضاف: "بعد التحليل الدقيق للأقوال المكتوبة للضحايا وكذلك الأدلة المختلفة التي تم جمعها أثناء التحقيقات التي أجرتها غرفة التحقيق، توصلت الدائرة القضائية إلى أن تشويا قد انتهك المادة 23 (حماية السلامة الجسدية والعقلية)، ومادة 25 (إساءة استغلال المنصب) ونتيجة طبيعية، المادة 25. 13 (الواجبات العامة) من مدونة الأخلاق".

وأوضح بيان الفيفا: "تم إخطار أوبرت تشويا بشروط القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يدخل فيه الحظر حيز التنفيذ، وسيتبعه إخطار بالأسباب في غضون 60 يومًا وفقًا لمدونة الأخلاق".

وأتم البيان: "يتخذ فيفا موقفًا صارمًا ضد جميع أشكال الإساءة في كرة القدم، وتتولى لجنة الأخلاقيات التعامل مع جميع هذه الحالات بما يتماشى مع مدونة الأخلاقيات، مع مراعاة خصوصية كل منها".