نجم السنغال يعود إلى الدوري الإنجليزي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن إيفرتون عودة السنغالي إدريسا جانا جاي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الإنجليزي، اليوم الخميس، قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وذكر إيفرتون، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن نجم الوسط السنغالي وقع عقدًا حتى يونيو 2024.

وكان جانا جاي لعب في صفوف إيفرتون لمدة 3 أعوام، خلال الفترة من 2016 حتى 2019، حيث خاض 108 مباريات، قبل أن ينتقل إلى الفريق الفرنسي.

وحقق جانا جاي مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي مرتين، ولقب كأس فرنسا 4 مرات، كما حقق وصافة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر هذه الصفقة هي السابعة لإيفرتون هذا الصيف.

وقال جانا جاي، في تصريحات لموقع ناديه الجديد، عقب التوقيع، "ليس هناك شعور أحلى من العودة إلى الديار، سعيد جدًا للعودة إلى إيفرتون، كي أساعد الفريق وأعمل بجد، سأقدم روحي للفريق".

وقاد جانا جاي منتخب السنغال لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا 2021، والتأهل إلى كأس العالم 2022، وكلاهما على حساب منتخب مصر.