شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يجتمع بمعاونيه لرسم خطة معسكر المنتخب الأولمبي قبل الانطلاق غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا بمعاونيه اليوم الخميس، قبل انطلاق المعسكر الأول له مع الأولمبي غدا الجمعة بالإسكندرية، والذى يستمر المعسكر لمدة 8 أيام، استعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام بعد المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعقد حازم إمام ومحمد بركات عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة خاصة الثلاثاء الماضي مع المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، وأعضاء جهازه المعاون، وتناقش إمام وبركات مع ميكالي حول جميع التفاصيل المتعلقة بانطلاقة مشوار المنتخب الأوليمبي المصري.

وبدأت تتضح ملامح مستقبل المنتخب الأولمبي، فور الإعلان عن قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تم اعفاء المنتخب الوطني منها، مع 17 منتخب أفريقي آخر.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عصر الخميس، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.

وقرر الكاف أن تقام التصفيات على 3 مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى في الفترة من 19 إلى27 سبتمبر المقبل، وهو الدور المعفى منه منتخب مصر، أما الدور الثاني فيقام بنظام الذهاب والعودة في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 20 إلى 28 مارس من العام القادم.