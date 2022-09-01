شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث موعد عودة المصابين للتأهيل قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق موعد عودة المُصابين من الراحة التي حصل عليها الفريق عقب إنتهاء بطولة الدوري أول أمس ، الثلاثاء ، رسمياً.

وتقرر عودة اللاعبين المُصابين من الراحة قبل عودة باقي اللاعبين حتى يُنهي هؤلاء المُصابين برنامجهم التأهيلي والعلاجي من الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي 9 لاعبين هم: حسين الشحات _ جراحة غضروف الركبة وعمرو السولية مزق في العضلة الخلفية ومحمد شريف _ مزق في العضلة الضامة وطاهر محمد طاهر _ مزق في العضلة الخلفية وبيرسي تاو _إصابة في العضلة الأمامية وعمار حمدي _رباط صليبي وأكرم توفيق _عدم الجاهزية الفنية من الرباط الصليبي وأحمد نبيل كوكا _عدم الجاهزية الفنية من مزق الخلفية ومحمد مجدي أفشة _ جراحة "الفتاق".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وجه أمس ، الأربعاء، الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وأكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريز ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.‎