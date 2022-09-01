وليد معاذ يبدأ مهمة التصحيح في الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبلت وزارة الرياضة استقالة ماجد النفيعي من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وحل إدارته وتكليف مجلس إدارة موقت برئاسة وليد معاذ.

جاء ذلك بعد أن قام النفيعي بتقديم استقالته رسميا إلى وزارة الرياضية بعد تردي نتائج الفريق الكروي الأول بالنادي مؤخرا بعدم تحقيق الفوز في الجولتين الأوليين من دوري يلو، إضافة إلى هبوط الأهلي لمصاف أندية الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، ليستجيب النفيعي بعد ذلك للمطالبات الجماهيرية الكبيرة بالرحيل من النادي.

من جهة أخرى ينتظر مجلس الإدارة المكلف بقيادة وليد معاذ الكثير من العمل والمهمات الصعبة يأتي في مقدمتها الهدف الأكبر وهو إعادة الفريق الأخضر لدوري المحترفين من خلال الحصول على أحد المراكز الأربعة المؤهلة للصعود بنهاية الموسم.

و بدأ وليد معاذ بإصدار القرارات بعد تكليفه مباشرة حيث أعلن النادي عن فتح مدرجات ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي لجماهير النادي الراغبة في حضور تدريبات الفريق بعد أن كانت مغلقة منذ فترة طويلة.

كما يسعى مجلس الإدارة المكلف باستغلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية المستمرة حتى الـ 8 من سبتمبر الجاري لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين أجانب قادرين على مساعدة الفريق فنيا، إضافة إلى التعاقد مع مدرب جديد يقود الأهلي خلفا للمدرب روبرت سيبولدي بعد أن قرر مجلس الإدارة إقالته من منصبه.

أبرز ما ينتظر مجلس الإدارة المكلف:

