شكرا لقرائتكم خبر العميد يستعد لاقتناص نقاط الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد فريق الاتحاد لخوض لقائه ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين غدا أمام فريق الاتفاق. وحرص الجهاز الفني بقيادة نانو سانتو لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة والتي ركز خلالها على التنظيم الدفاع إضافة إلى تضييق المساحات والهجوم السريع من الأطراف وبدا واضحا اعتماد المدرب على التشكيلة التي خاض بها لقاء العدالة، والتي كسب مواجهتها بثلاثية دون مقابل.

ويأمل الاتحاد في الخروج بالنقاط الثلاث أمام فريق صعب الميراس.

في المقابل يسعى الاتفاق لالتقاط أنفاسه ومحاولة تعويض خسارة مباراته أمام الطائي، وشهدت تدريبات الفريق بقيادة كارتيرون العديد من الجمل التكتيكية التي يحاول تطبيقها في المباراة، وقد أوقف الجهاز الفني التدريبات عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء الهجمة.

ويخشى الاتفاقيون من تكرار سيناريو الموسم الماضي من خلال التعثر في العديد من المواجهات والدخول في الصراع مجددا للنجاة من الهبوط.

إلى ذلك طرحت إدارة الاتحاد تذاكر المباراة للجماهير أمس والتي من المتوقع أن تزحف إلى ملعب الجوهرة لدعم العميد في مسيرة بالدوري.