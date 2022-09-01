العميد يستعد لاقتناص نقاط الاتفاق

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ويأمل الاتحاد في الخروج بالنقاط الثلاث أمام فريق صعب الميراس.في المقابل يسعى الاتفاق لالتقاط أنفاسه ومحاولة تعويض خسارة مباراته أمام الطائي، وشهدت تدريبات الفريق بقيادة كارتيرون العديد من الجمل التكتيكية التي يحاول تطبيقها في المباراة، وقد أوقف الجهاز الفني التدريبات عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء الدفاعية وبناء الهجمة.
ويخشى الاتفاقيون من تكرار سيناريو الموسم الماضي من خلال التعثر في العديد من المواجهات والدخول في الصراع مجددا للنجاة من الهبوط.
إلى ذلك طرحت إدارة الاتحاد تذاكر المباراة للجماهير أمس والتي من المتوقع أن تزحف إلى ملعب الجوهرة لدعم العميد في مسيرة بالدوري.
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