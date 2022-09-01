المسحل يبحث عن حلول لملاعب الدرجة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اجتماعا مع ممثلي أندية دوري الدرجة الثانية.

ومثل الأندية في الاجتماع، رئيس نادي الروضة خالد الخنيفر، ورئيس نادي الشرق داود المقرن، ورئيس نادي الريان بحائل محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لنادي النعيرية سطام العتيبي إضافة إلى الرئيس التنفيذي لنادي حطين ممدوح السهلي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات تأسيس الرابطة والنظام الأساسي الخاص بها، كما تم بحث موضوع إيجاد راع للدوري، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول المقترحة بشأن النقل التلفزيوني لمباريات الدوري. واستمع رئيس الاتحاد السعودي لأبرز ملاحظات الأندية، وبحث سبل حلها خلال الفترة المقبلة مع الجهات ذات العلاقة، والحلول المقترحة بشأن ملاعب أندية دوري الدرجة الثانية.