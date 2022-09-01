ضمك الجديد يتحدى الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة مساء اليوم فريق الخليج ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي.

ويدخل صاحب الأرض والجمهور ضمك هذا اللقاء باحثا عن انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الافتتاحية أمام الفيحاء على أرض الأخير بهدف دون رد وهي المرة الأولى التي يفتتح فيها ضمك موسمه بالفوز في الجولة خلال المواسم الأربعة التي شارك فيها الفريق في دوري المحترفين.

ويأتي ذلك تحت إشراف الإدارة الجديدة لضمك برئاسة المهندس خالد آل مشعط والتي تم الإعلان عن استلامها لإدارة الفريق مساء الاثنين الماضي ليكون لقاء اليوم هو الأول تحت قيادتها ويأمل أن يفتتح مشواره مع الفريق بتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

على الطرف الآخر حط الخليج رحاله في منطقة عسير باحثا عن الفوز أمام ضمك ليزيل به تعثره خلال الجولة الأولى بعدما خسر أمام الهلال بنتيجة 2-0 في لقاء شهد بعض الأخطاء الدفاعية التي سعى مدرب الفريق البرتغالي بيدرو مانويل للعمل على تصحيحها من خلال التدريبات طوال هذا الأسبوع قبل المواجهة.

ويخوض الخليج هذا اللقاء وعينه على العودة بالنقاط الكاملة ويسجل انتصاره الأول هذا الموسم بعد أن صعد مجددا لدوري المحترفين هذا العام. يشار إلى أن لقاء اليوم هو الأول بين ضمك والخليج ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي حيث لم يسبق لهما التواجد فيه معا قبل هذا الموسم.