المنتخب السعودي للجولف يخوض منافسات آيزنهاور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي للجولف منافسات النسخة الـ32 من بطولة آيزنهاور للهواة، التي تقام فعالياتها على الملعب الوطني للجولف في العاصمة الفرنسية (باريس)، بمشاركة أكثر 72 دولة من حول العالم.

ويسمح نظام البطولة للدول المشاركة بترشيح 3 لاعبين بحد أقصى للمشاركة في المنافسات، وقد مثل المنتخب السعودي في البطولة كل من: فيصل سلهب وسعود الشريف وعبد الرحمن المنصور، حيث تصدر الشريف نتائج الأخضر، بعدما أنهى الجولة الأولى بضربة تحت المعدل، وبنتيجة إجمالية 71 ضربة.

وتشكل منافسات كأس آيزنهاور التي تعد أكبر بطولات الهواة في العالم، وجهة لأبرز اللاعبين الهواة من حول، باعتبارها أكبر بطولات العالم لغير المحترفين.