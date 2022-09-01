المنتخب السعودي للجولف يخوض منافسات آيزنهاور

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ويسمح نظام البطولة للدول المشاركة بترشيح 3 لاعبين بحد أقصى للمشاركة في المنافسات، وقد مثل المنتخب السعودي في البطولة كل من: فيصل سلهب وسعود الشريف وعبد الرحمن المنصور، حيث تصدر الشريف نتائج الأخضر، بعدما أنهى الجولة الأولى بضربة تحت المعدل، وبنتيجة إجمالية 71 ضربة.وتشكل منافسات كأس آيزنهاور التي تعد أكبر بطولات الهواة في العالم، وجهة لأبرز اللاعبين الهواة من حول، باعتبارها أكبر بطولات العالم لغير المحترفين.
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