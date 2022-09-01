شكرا لقرائتكم خبر بدايات الطائي القوية تهدد استقرار العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين يستضيف الطائي مساء اليوم نظيره العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، وسط زحف جماهيري مرتقب وطموحات مشتركة لدى طرفي المواجهة الباحثان عن حصد النقاط الثلاث رغم الأفضلية الواضحة لدى أصحاب الأرض ما لم يظهر عنصر المفاجأة لدى الضيوف.

الطائي الذي يخوض أولى مواجهات هذا الموسم على أرضه وبين جماهيره، يدخل هذا اللقاء وهو في المرتبة السادسة برصيد 3 نقاط منتشيا بفوزه على الاتفاق في مستهل المشوار بهدفين مقابل هدف، ويأمل في مواصلة عروضه القوية وتحقيق العلامة الكاملة، ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي بيدرو داكوستا مدرب فريق الطائي هذا اللقاء بطريقة متوازنة مع المحافظة على التنظيم الدفاعي للفريق بحثا عن مواصلة الأداء الفني المتصاعد والسعي نحو سلسلة الانتصارات المتوالية والتقدم كثيرا في سلم الترتيب.

في المقابل يدخل العدالة هذا اللقاء وهو في المرتبة الرابعة عشرة بلا نقاط بعد سقوطه في الأحساء أمام الاتحاد بثلاثية في أول ظهور له بعد صعوده الموسم الماضي، ويأمل في تجاوز البداية المتعثرة وتسجيل انتصاره الأول في الدوري رغم الأداء الفني الإيجابي الذي ظهر عليه في مستهل المشوار، ويدرك مدربه التونسي يوسف المناعي مدى أهمية المواجهة لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بطريقة متوازنة أملا في حسم النقاط الثلاث وتفادي السقوط من جديد يحفزه في ذلك الحالة الفنية المعنوية والاستقرار التام في صفوف الفريق.

وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى للطرفين في تاريخ دوري المحترفين، فيما سبق أن التقى الفريقان في دوري الدرجة الأولى عبر (10) لقاءات حقق فيها الطائي ثلاثة انتصارات، بينما كسب العدالة منها (6) مواجهات، فيما حضر التعادل في مواجهة واحدة.

أجانب فريق الطائي:

ناوليدج موسونا - زامبي

أمير سعيود - جزائري

دينر جوميز - برازيلي

كولينز فاي - كاميروني

جوي مبينزا - كونغولي

أدريان مارتينيز - فنزويلي

ألفا سيميدو - غيني

فيكتور براغا (حارس) - برازيلي

أجانب فريق العدالة:

ميلان مياتوفيتش (حارس) - مونتينيجرو

مارتن أنجا - مدافع - سويسري

ميكائيل ديرستام - مدافع - غينيا

كريستوفر جونزاليس - وسط - بيروفي

رينالدو لينيس - وسط - كولومبي

أديسون فيليب - محور - برازيلي

لوتارو بلاسيوس - مهاجم - أرجنتيني

اندرسون بلاتا - مهاجم - كولومبي