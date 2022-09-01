لقاء الإثارة يجمع الذئاب والعالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار غدا نحو ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة حينما يستقبل التعاون ضيفه النصر في واحدة من أهم لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وعلى الرغم من البدايات القوية للفريقين هذا الموسم إلا أن مواجهة السبت تحمل في تفاصيلها الإثارة والتشويق والزخم الجماهيري المنتظر مع ختام أحداث هذه الجولة، فيما تبدو الناحية الفنية متقاربة كثيرا للجانبين وبالتحديد في العنصر الأجنبي المؤثر.

ويحتل التعاون المستضيف المرتبة الخامسة برصيد 3 نقاط بعدما خرج من مواجهة الفتح السابقة بانتصار ثمين بثنائية، ويتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب كثيرا من دائرة الصدارة، وسيخوض مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا المواجهة برغبة واضحة من أجل خطف النقاط الثلاث في ظل الاستقرار الواضح في صفوف الفريق، علاوة على الصورة الفنية الإيجابية التي ظهر عليها الفريق في مستهل المشوار مقارنة ببدايات الموسم الماضي.

بينما على الطرف الآخر يحتل النصر المرتبة الثامنة أيضا برصيد 3 نقاط عقب فوزه بصعوبة على نظيره الوحدة بهدف وحيد، ويسعى إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي والعودة إلى الرياض بالعلامة الكاملة، وسيعتمد الفرنسي رودي غارسيا الذي يخوض ثاني لقاء له منذ توليه زمام الأمور الفنية على كافة الأوراق الرابحة في صفوف الفريق، بحثا عن السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية وإظهار الأداء الفني الإيجابي المنتظر حتى الآن لدى جماهيره مع تلافي الأخطاء التي ظهرت في بداية المشوار.

وتحمل مواجهة السبت الرقم 29 في تاريخ مواجهات الفريقين على صعيد الدوري في مختلف مسمياته، تفوق التعاون خلالها في 5 لقاءات، فيما كان التفوق واضحا لدى النصر في 19 لقاء، بينما حضر التعادل في 4 مواجهات، في المقابل كانت آخر مواجهة جمعت الطرفين الموسم الماضي وبالتحديد في الدور الثاني وانتهت في حينها لمصلحة النصر بهدف دون رد.