ميدو يكشف: زيزو على أعتاب الريان القطري

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن اقتراب انتقال أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، إلى نادي الريان القطري، اعتبارا من الموسم المقبل.

ونشر ميدو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زيزو على بعد خطوات من الريان القطري، 5 ملايين دولار إلى نادي الزمالك".

وأضاف: "الزمالك لا يمتلك أي خيار لرفض العرض، ويوجد شرط جزائي في عقد زيزو بقيمة مليوني دولار".

واختتم: "لفتة طيبة من مسؤولي الريان بأن يخرج اللاعب بمباركة إدارة الزمالك".

وقدم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك موسم استثنائي بتسجيله 19 هدف تصدر بها قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم.