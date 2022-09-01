شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يمنح لاعبى الحرس 48 ساعة راحة بعد 12 ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد ايوب منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، عقب انتهاء المعسكر المغلق الذي أقامه الفريق بالقاهرة، وتخلله بعض المباريات الودية منها بتروجت والمصرية للاتصالات وطنطا وكيما أسوان استعدادا للموسم الجديد.

ويرى أحمد أيوب، الذى خاض 12 مباراة ودية حتى الآن، أن فترة الإعداد (الشهور الثلاثة) كافية للاختيارات الموفقة وتكوين فريق منسجم قادر على تقديم موسم قوى، بدأنا فترة الإعداد منذ شهر ونصف بتجميع اللاعبين وبث روح التفاؤل والحماس لديهم وأننا نستعد لموسم شاق ومرحله فنيه مختلفة".

وتابع أيوب: "خلال 50 يوما من برنامج الإعداد قمنا بأداء أكثر من عشر (11 لقاء) ودي للوقوف على مستوى اللاعبين سواء القدامى أو الجدد الذين نقوم بتجربتهم، وإضافة إلى ذلك، أقمنا معسكرا مغلقا بعد أسبوع من أول تجمع للفريق، وقمنا بعمل معسكر آخر الأسبوع الماضي، ووصلنا الى شكل مرضي من تكوين الفريق وان كان امامنا فرصه لمده 50 يوما أخرى لانطلاق الدوري الممتاز(16 أكتوبر المقبل)، سنجتهد بقوة لتقديم فريق يليق باسم نادى حرس الحدود العريق".

ويتكون الجهاز الفني لحرس الحدود ، من العميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إدراي الفريق، بالإضافة إلى العميد علاء السعدني مديرا للتعاقدات.