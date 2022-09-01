شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر فاكسا رسميا من الكاف لتحديد موعد سفره لمواجهة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الزمالك وصول فاكس رسمي من الإتحاد الأفريقي الكاف يحدد فيه موعد ومكان مباراة الذهاب أمام إيليكت سبورت بطل تشاد لتحديد موعد السفر وتجهيز كافة الإجراءات الإدارية .

وكشف الإتحاد الأفريقي عن موعد إقامة مباراة الذهاب التى تجمع نادي الزمالك أمام ايليكت سبورت التشادي يوم 18 سبتمبر بمدينة ياوندى الكاميرونية ضمن منافسات منافسات الدور التمهيدي البطولة فى نسخة 2022-2023.

وفي حالة تخطي الزمالك للدور التمهيدي الأول، سيواجه الفائز من فلامبو البورندوي والإتحاد الليبي، في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

تنقسم الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أفريقيا إلى دورين، هما الدور الأول الذي تُقام فيه 26 مباراة بنظام الذهاب والإياب، والدور الثاني الذي تُقام فيه 16 مباراة.