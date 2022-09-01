شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبدأ رحلة البحث عن صفقات الصيف فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الفنية بفريق إنبى الاتجاه للتنقيب عن النجوم في دوري الدرجة الثانية لدعم صفوف الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لا سيما أن سياسة النادى البترولى تعتمد على التعاقد مع لاعبين مغمورين واكتشافهم لتسويقهم في الممتاز.

وطلب مسئولو نادى إنبى التعاقد مع علي أبو طالب الشهير بـ أوسكار لاعب ألعاب دمنهور، في الانتقالات الصيفية خصوصاً بعدما أبدت اللجنة الفنية إعجابها بإمكانيات وقدرات اللاعب.

في سياق أخر تعقد اللجنة الفنية فى نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى جلسة خلال الأيام المقبلة لحسم مصير البرتغالى جورفان فييرا من البقاء أو الرحيل مع الفريق البترولى، خصوصا بعد النتائج غير المرضية والموقف الصعب الذى تعرض له الفريق فى الموسم المنقضى، حيث كان قريباً من الهبوط إلى دورى القسم الثانى.

فى سياق متصل قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، إن النتائج التى حققها الفريق البترولى بالموسم الحالى لا ترضى طموحاتهم، مؤكدا أن اللجنة الفنية ستجتمع لبحث سبب الهزة التى تعرض لها الفريق من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة التى تخدم مصلحة النادى.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى إنبى أن مصير البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق البترولى، لم يتحدد سواء بالبقاء أو الرحيل، لافتا إلى أنهم سيعقدون جلسة مع فييرا لبحث أسباب تراجع النتائج والموقف الصعب الذى تعرض لها الفريق بالموسم الحالي في صراع البقاء في الدورى.

ويدرس فييرا الاعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق البترولى خصوصا في ظل النتائج السلبية التي عانى منها الفريق البترولى معه، حيث لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها.