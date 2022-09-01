مصدر بـ"كاف" لمصراوي: اتجاه لزيادة جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إرسال إدارة المسابقات بالاتحاد قواعد المباراة النهائية لمسابقات الأندية، دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، حيث ستكون من مباراتين ذهابًا وإيابًا.

وأفاد المصدر لمصراوي بأنه تم تعديل المادة 28 من الفصل الثالث من لائحة نظام المسابقات على النحو التالي: "ستقام المباراة النهائية من مباراتين، ذهابًا وإيابًا، وفي حالة تساوي عدد الأهداف المسجلة خلال المباراتين، فقط في هذه الحالة، سيتم إعلان فوز الفريق الذي سيحرز أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض".

وأضاف "إذا تساوى عدد الأهداف المسجلة في مباراة الذهاب والإياب، فسيتم تحديد الفائز بضربات الجزاء بما يتوافق مع قوانين اللعبة".

وأخطر كاف الإتحادات الوطنية الأعضاء قبل انطلاق المسابقات يوم 9 سبتمبر الجاري بتنفيذ هذا القرار على المسابقات المذكورة ابتداء من الموسم القادم 2022/2023 .

وبذلك، لم يغير كاف قواعده فيما يتعلق بالهدف خارج الديار، عكس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي غيّر هذه القاعدة هذا الموسم.

وفي اتجاه آخر، قال المصدر إن هناك اتجاهاً لدى مسؤولي المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لرفع مجموع جوائز دوري أبطال أفريقيا من 12.5 إلى 17.6 مليون دولار بحيث يحصل الفريق البطل الفائز بدوري أبطال أفريقيا على 3.5 مليون دولار والوصيف على مليون و750 الف دولار وطرفي نصف النهائي الخاسرين في هذا الدور على مليون دولار لكل فريق، مع زيادة جوائز الفرق التي تصل للدور ربع النهائي إلى 800 الف دولار.