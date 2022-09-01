بسبب كوليبالي.. الأهلي ينتظر 470 ألف دولار من النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى النادي الأهلي إخطارا بتحويل 470 ألف دولار من نادي النجم الساحلي التونسي، الإثنين المقبل، بناء على الاتفاق المبرم بين الناديين بخصوص اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي.

ويدفع النجم الساحلي هذا المبلغ كدفعة ثانية من الاتفاق الذي تم مع النادي الأهلي حول أزمة هروب كوليبالي لاعب القلعة الحمراء السابق.

وأجري مسؤولو الأهلي عدة اتصالات مع نظرائهم في النجم الساحلي، لإرسال القسط الثاني في التسوية والذي يقدر بـ470 ألف دولار .

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لمصراوي إن المبلغ سوف يتم تحويله لحسابات النادي الرسمية يوم الإثنين المقبل.

وكان الأهلي قد توصل لتسوية مع النجم الساحلي بسبب أزمة هروب كوليبالي بأحقيته في الحصول علي مليون و880 ألف دولار علي أربعة اقساط متساوية، تلقي منها الدفعة الأولي والمقدرة بـ470 ألف دولار.

وأبرم الأهلي اتفاقا مع ناديي النجم الساحلي وأبها السعودي في فبراير الماضي، قام بمتقضاه الأخير بتحويل 470 ألف دولار إلى القلعة الحمراء، من قيمة انتقال اللاعب الجزائري الطيب المزياني من الفريق التونسي لنظيره السعودي.

وبذلك يكون الأهلي قد حصل على القسط الأول من الغرامة من خلال صفقة بيع النجم الساحلي للاعبه إلى أبها السعودي.