مصدر لمصراوي: حارس إيسترن كومباني على رادار الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبدالرحمن طارق

أكد مصدر أن عمرو حسام حارس إيسترن كومباني عُرض على نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث الزمالك عن تدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد في ظل الاعتماد على محمد عواد بعد رحيل محمد أبو جبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن هناك جلسة جمعت أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك وأيمن طاهر مدرب حراس الفريق، لبحث جميع الأسماء المعروضة لتدعيم حراسة مرمى الفريق.

وأضاف أنه تم عرض عمرو حسام وينافسه أيضا محمود جاد حارس إنبي وعمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة من أجل تدعيم حراسة عرين القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أنه سيتم حسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة لضم أحد هؤلاء الحراس.