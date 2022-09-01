ماذا تقدم "الليجا" للجماهير في الموسم الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشفت الليجا عن أهم ملامح موسم 2022/23 للدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة مجموعة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية، ومجموعة من التعاقدات الجديدة التي تزيد من حماس أكثر الدوريات الأوروبية تنافسية بين جميع الفرق والتي تنعكس في الملاعب في جميع أنحاء إسبانيا والشاشات في جميع أنحاء العالم.

وقال راؤول أوستالي، مندوب "لاليجا" في مصر، السودان وليبيا: "يبدو أن هذا الموسم سيكون مثيراً داخل وخارج الملعب. مصر بلد له شغف كبير تجاه لاليجا، وهذا العام نريد أن نرد كل هذا الدعم الكبير بإقامة العديد من الأحداث والمفاجآت والأنشطة للجماهير في أرض الفراعنة."

وحول هذا الموسم، أضاف المندوب: "بدأ الموسم الجديد من لاليجا بحماس كبير، وشهدنا ضراوة المباريات الأولى بين الفرق ولاعبيها المتميزين. لقد رأينا أيضاً تطور واستخدام تقنيات البث التي تميز لاليجا عن بقية الدوريات الأوروبية، مما أدى لمنح المشاهدين حول العالم تجربة متكاملة مليئة بالحماس والإثارة أسوة بالتي يستمتع بها الجمهور في الملعب."

تغطية الدوري الإسباني ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إنّ الموسم الحالي 2022/23 متاح حصرياً عبر قناة beIIN SPORTS، القناة الرياضية، وذلك في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمكن مشاهدة جميع مباريات الدوري بثلاث لغات – العربية، والإنجليزية، والفرنسية – حيث يرافقها استوديوهات تحليلية وذلك عبر قنوات beIN SPORTS 1، وPREMUIM 1، وbeIN SPORTS FRENCH 1.

تعاقدات جديدة ومنافسة شرسة

لا شك أن موسم لاليجا الحالي هو واحد من أكثر المواسم الاسبانية المرتقبة منذ عقود. وقد أجرى حامل اللقب ريال مدريد بعض التعاقدات الصيفية الرائعة لتعزيز فريقه الفائز بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن هل سيتمكن من الاحتفاظ بلقبه في مواجهة التحركات الجريئة والطموحة من قبل برشلونة، الذي يخوض أول موسم كامل بقيادة أسطورته تشافي هيرنانديز؟

وكما هو الحال مع كل موسم جديد، رحبت لاليجا بمجموعة من التعاقدات الجديدة المثيرة، التي انضمت إلى النجوم البارزين قبل انطلاق الموسم الجديد، مثل كريم بنزيمة المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، بيدري الفتى الذهبي 2021، وجواو فيليكس. أنهى حامل اللقب ريال مدريد تعاقداته بسرعة مع اللاعبين المطلوبان للغاية أوريلين تشواميني وأنطونيو روديجر، في حين جلب برشلونة مجموعة من الأسماء الكبيرة. انضم الدولي البلجيكي أكسل فيتسل إلى تشكيلة المدرب دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد، بينما تغلب ريال بيتيس على المنافسة من جميع أنحاء أوروبا ليضم قلب الدفاع الدولي الإيطالي لويز فيليبي، وأضاف إشبيلية إيسكو، أحد أكثر المهاجمين الإسبان الموهوبين في جيله.

هل يعود العمالقة للمنافسة؟

لن تقتصر الوجوه الجديدة على الملعب فقط، مع عدد من التحركات البارزة على الدكة عبر لاليجا، على سبيل المثال وليس الحصر: إرنستو فالفيردي ودييجو مارتينيز هما اثنان من المدربين الذين يتمتعون بسجل حافل بالنجاح سيعودان إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني مع أتلتيك كلوب وإسبانيول على التوالي، في حين تولى جينارو جاتوسو، الفائز بكأس العالم لكرة القدم والمدرب السابق لميلان ونابولي، زمام الأمور في فالنسيا.

يستمر لاليجا في التباهي بأفضل النجوم الصاعدين في اللعبة على الصعيد العالمي، مع أمثال جافي، وهو بالفعل أساسي تحت قيادة تشافي في برشلونة، وأصغر لاعب يمثل المنتخب الإسباني على الإطلاق، وإدواردو كامافينغا، لاعب وسط ريال مدريد البالغ من العمر 19 عاماً، والمفضل لجائزة الفتى الذهبي لعام 2022، ونيكو ويليامز من أتلتيك كلوب، نجم صاعد من الموسم الماضي، وألكسندر إيزاك، الذي لا يزال يبلغ من العمر 22 عاماً، لكنه بالفعل الرجل الرئيسي في خط المقدمة لريال سوسيداد الذي يسعى لتحقيق النجاح الأوروبي.

كما هو الحال مع كل موسم جديد، ترحب لاليجا أيضاً بثلاثة فرق جديدة في موسم 23/2022، وهي: ألميريا، بلد الوليد وجيرونا. يعود ألميريا الطموح إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ عام 2015 بعد أن توج بطلاً لدوري الدرجة الثاني الإسبانية، في الموسم الماضي، في حين أن الفريقين الصاعدين ريال بلد الوليد وجيرونا سيكونان أكثر دراية بمشجعي لاليغا في جميع أنحاء العالم بعد لعبا في دوري الدرجة الأولى مؤخراً في 2021 و2019 على التوالي.

وانطلقت أول مباريات البطولة بين أوساسونا وإشبيلية في ملعب "إل سادار" بعد تحديثه، الذي تم التصويت لفوزه بجائزة أفضل إستاد في العالم لعام 2021 بواسطة موقع "Stadium Database"، وتأتي المباريات الكبيرة كثيفة وسريعة تباعاً خلال فترة وجيزة. حيث سيقام ديربي مدريد التاريخي بين الغريمين الدائمين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سبتمبر المقبل كأول ديربيات الموسم الجديد، ويعود الكلاسيكو الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد في أكثر مباريات الأندية شهرة في تاريخ كرة القدم العالمية، في عطلة نهاية الأسبوع في 15 أكتوبر المقبل، ويتبعه مواجهات ديربي إشبيلية وبرشلونة والباسك التاريخية والممتعة دائماً في نوفمبر وديسمر ويناير على التوالي.

مبادرات استثمارية بقيمة 2 مليار يورو

يمثل انطلاق موسم 23/2022 أيضاً لحظة حاسمة للاليجا خارج الملعب. تتطلع الأندية عبر الدرجتين الأولى والثانية إلى اتخاذ خطوة عملاقة إلى الأمام في تطورها ونموها بفضل مشروع تعزيز لاليجا "Boost LaLiga"، وهو مشروع استثماري واسع النطاق بقيمة 2 مليار يورو أصبح ممكناً بفضل اتفاقية لاليجا مع صندوق الاستثمار CVC في ديسمبر 2021. تعمل الأندية بالفعل في جميع المجالات على خطط تطوير طموحة في مجالات مثل: الاستراتيجية والأعمال، البنية التحتية، الانتشار الدولي، تطوير العلامة التجارية والمنتجات، الرقمنة، والابتكار التكنولوجي من بين أمور أخرى.

وفي الوقت نفسه، تواصل لاليجا تيك، الشركة الفرعية للاليجا التي تقدم حلولاً تكنولوجية وابتكارية، توسيع أعمالها في أكثر من 50 دولة مع شركات من قطاعات متعددة بما في ذلك قنوات البث، الاتحادات وروابط الدوريات. تهدف لاليجا تيك إلى تحويل قطاع الرياضة والترفيه من خلال تصميم وتنفيذ خدمات توفير المحتوى عبر الإنترنت "OTT"، التطبيقات، الألعاب والمواقع الإلكترونية، وإشراك المشجعين وتحسين حماية المحتوى وإدارة المنافسة. من بين بعض المنظمات التي تبنت بالفعل الحلول التقنية التي طورتها لاليغا تيك لرقمة العمليات، كل من: الجولة العالمية للبادل، ميليكون، سكاي المكسيك ودورنا المالكة لحقوق موتو جي بي.

مثال على هذا المشروع التوسعي للأندية الإسبانية كانت مشاركة نادي بونفيرادينا، وهو نادٍ يلعب حالياً في (دوري الدرجة الثانية الإسباني)، والذي يعمل منذ أربعة مواسم متتالية لتحقيق حلم الصعود إلى (دوري الدرجة الأولى الإسباني)، لأول مرة في تاريخه الممتد 100 عام. وقدم خافيير خمينيز، مدير الابتكار بالنادي، المشروع الدولي للنادي، حيث سلط الضوء على أهمية مصر للأندية الإسبانية، وسلسلة المشاريع التي يعتز بونفيرادينا، القيام بها في البلاد، من الاتفاقيات مع الأندية المصرية، إلى المشاريع الرياضية والأحداث مع المشجعين المحليين. منذ زيارته الأولى في مارس من هذا العام، أقام بونفيرادينا، علاقات وثيقة في مصر، وعلى حد تعبيير خمينيز: "هذه مجرد بداية لعلاقة جميلة بين مصر وبونفيرادينا". وبعد خطاب خمينيز، أتيحت الفرصة لوسائل الإعلام المدعوة لطرح الأسئلة على خوسية مانويل غونيز، مدرب بونفيرادينا ومهاجمه داني أوغيدا نجم الفريق.