بالأرقام.. كيف تفوق هالاند على صلاح بعد أول 5 جولات بالبريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

رغم أنه لم يمر سوى 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن النرويجي إيرلينج هالاند نجح في فرض سيطرته مبكرًا برفقة فريقه مانشستر سيتي.

وخطف هالاند الأضواء من جديد بعدما سجل الهاتريك الثاني على التوالي له في بريميرليج للموسم الحالي "2022-2023".

ولم ينتظر الظاهرة النرويجية إيرلينج هالاند كثيرًا حتى فرض نفسه على صدارة الهدافين مبكرًا بعد 5 جولات من الدوري الإنجليزي.

وبات الحديث الآن هو أن هالاند بات الخطر الأكبر على النجم المصري محمد صلاح والذي توج بجائزة الهداف في 3 مواسم مع ليفربول.

وتؤكد الجولات الخمس الأولى من بريميرليج على صعوبة المنافسة هذا الموسم في ظل البداية الجنونية لمهاجم مانشستر سيتي.

ووفقًا للأرقام والإحصائيات الخاصة بالثنائي صلاح وهالاند بعد مرور 5 جولات، سنجد تفوق ملحوظ بالنسبة للنجم النرويجي متصدر الهدافين بـ9 أهداف وبفارق 4 أهداف عن وصيفه الكسندر ميتروفيتش

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير مقارنة بين صلاح وهالاند بعد الجولات الخمس الأولى من بريميرليج.

سيطرة هالاند

البداية مع هالاند والذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما انضم لصفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند.

وشارك النجم النرويجي في 5 مباريات مع سيتي وسجل 9 أهداف بمعدل 1.80 هدف في كل مباراة، كما قدم تمريرة حاسمة.

ويمتلك هالاند 6 أهداف بالقدم اليسرى، وهدف وحيد بالقدم اليمنى، وهدفين بالرأس.

وقدم إيرلينج 59 تمريرة في الجولات الخمس الأولى، بجانب 22 تسديدة ومن بينها 12 تسديدة على المرمى، ووصلت دقة التصويب الخاصة به إلى 55%.

وبالنسبة لإضاعة الفرص، فلقد أهدر هالاند 4 أهداف محققة في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح في أول 5 جولات

أما محمد صلاح، فلم تكن البداية جيدة بالنسبة للنجم المصري برفقة فريقه ليفربول، حيث لم يسجل سوى هدفين في 5 مباريات بمعدل 0.40 هدف كل مباراة، وصنع مثلهما.

وأحرز صلاح هدفا بالقدم اليسرى وآخر بالرأس، بينما لم يسجل بالقدم اليمنى.

وقدم النجم المصري 148 تمريرة مع الريدز، وله 14 تسديدة ومن بينها 4 على المرمى (on target) وبدقة تصويب 29%.

وبالنسبة لإضاعة الفرص، فلقد أهدر محمد صلاح 3 أهداف محققة في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي.