اتحاد الكرة يقوم بسابقة لأول مرة مع الحكام بقيادة كلاتنبيرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

في سابقة تحدث لأول، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، مقطع فيديو لكلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام، وهو يتحدث عن بعض الحالات التحكيمية خلال الجولة الأخيرة من الدوري المصري، وبه بعض تسجيلات غرفة تقنية الفيديو.

ونشر الاتحاد عبر صفحاته الرئيسية عى مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ويتحدث به كلاتنبيرج عن الحالات التحكيمية التي حدثت بالجولة الأخيرة من الدوري، ويوجد بعض التسجيلات للحكام أثناء متابعة تقنية الفيديو.

وقال كلاتنبيرج على إحدى اللعبات المثيرة للجدل خلال لقاء الأهلي وسيراميكا، والتي احتسبها الحكم ركلة جزاء للأهلي وإنذار لمدافع سيراميكا، قبل أن يستدعيه حكم تقنية الفيديو، لإعطاء طرد وليس إنذار لمدافع سيراميكا، إن قرار حكم تقنية الفيديو صحيح.

واتفق كلاتنبيرج مع حكم تقنية الفيديو بإعطاء اللاعب البطاقة الحمراء وليس الصفراء بسبب الدفع المتعمد وليس الاحتكاك العادي، وهو ما تم فعله خلال اللقاء.

وعين اتحاد الكرة كلاتنبيرج في منصب رئاسة وتطوير لجنة الحكام المصرية خلفًا لعصام عبدالفتاح.