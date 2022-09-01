تقارير: صفقة تبادلية بين برشلونة وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية موثوقة أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، سينتقل خلال ساعات قليلة إلى صفوف تشيلسي، مقابل 14 مليون يورو، إلى جانب انتقال ماركوس ألونسو، ظهير البلوز، إلى النادي الكتالوني.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، أن تشيلسي وبرشلونة اتفقا على انتقال أوباميانج إلى البلوز، وألونسو إلى البارسا، ويتبقى فقط توقيع العقود قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية مساء اليوم.

وأضاف أن برشلونة سيحصل على 14 مليون يورو إلى جانب ألونسو، مقابل انتقال أوباميانج.

وأوضح أن أوباميانج سيطير إلى لندن مساء اليوم، ليوقع عقدًا مع تشيلسي لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث.

وبخلاف ما ذكرته تقارير صحفية سابقة، فإن إصابة المهاجم الجابوني في السطو المسلح عليه لن تؤثر على صفقة انتقاله إلى تشيلسي.

وأشار إلى أن ألونسو في إسبانيا بالفعل، وسيخضع للكشف الطبي، على أن يوقع عقدًا مع برشلونة لمدة 3 أعوام.

وسيعود أوباميانج إلى لندن لكن هذه المرة بقميص تشيلسي، بعدما لعب في صفوف آرسنال خلال الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2022.

وانتقل أوباميانج إلى برشلونة في يناير 2022، لكنه سيرحل سريعًا.

أما ألونسو فسيعود بدوره إلى إسبانيا، حيث إنه من ناشئي ريال مدريد.

ويلعب ألونسو في صفوف تشيلسي منذ 2016، لكنه فقد مكانه هذا الموسم في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.