منتخب الشاطئية يخوض 3 مباريات ودية فى نهاية معسكر الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية على خوض 3 مباريات ودية، فى نهاية معسكر المنتخب المغلق، مع أندية الترسانة، المجد ومنتخب الأسكندرية.

وتم تحديد أيام 4، 5 و6 في شهر سبتمبر الحالي كمواعيد لخوض المباريات الودية، وتقام جميعها على شاطئ إسحاق حلمى بالأسكندرية.

وقرر لطفي دخول اللاعبين في معسكر مغلق جديد نهاية شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض منافسات كأس العرب، التي ستقام في السعودية.

ويضم الجهاز الفنى المعاون لمصطفى لطفى كلًا من أحمد أبوسريع المدرب العام، محمد فوزى مدربًا لحراس المرمى، محمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتأهل المنتخب المصرى إلى كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، بعد فوزه على نظيره الغانى بنتيجة 12-11 فى مجموع مواجهتى التصفيات الأفريقية.