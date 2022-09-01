شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..أول اجتماع لمجلس الأهلي عُقد يوم 24 أبريل عام 1907 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد تاريخ المادي الأهلي إنجازات رائعة على الصعيد القاري والمحلي والعالمي ويعود ظهور النادي الأهلي للمرة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عام 1976 وفى يوم 29 مايو كانت أولى مواجهاته الأفريقية أمام نادى مولودية الجزائر في دورالـ32 وخسر ذهاباً بالجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، وفى القاهرة فاز بهدف وحيد وكان أول هدف للنادى الأهلى فى بطولات الأندية الأفريقية يوم 11 يونيو وأحرزه النجم محمود الخطيب وودع الأهلى البطولة مبكراً.

فيما عُقد أول اجتماع لمجلس الأهلي فى 24 أبريل 1907، واجتمعت اللجنة فى الخامسة والنصف مساءً بمنزل ميشيل إنس بالجيزة برئاسته وعضوية إدريس راغب بك وإسماعيل سرى باشا وأمين سامى باشا وعمر لطفى بك ومحمد أفندى شريف سكرتيرًا.