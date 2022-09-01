شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يؤدي مناسك العمرة بصحبة والده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك، فرصة الحصول على إجازة بعد انتهاء الدوري العام، ليؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة، بصحبة والده، ونشر أوباما صورة عبر حسابه على انستجرام وعلق: الحمد لله.



اوباما



يوسف اوباما

ويلتقى الزمالك مع الهلال السعودى على كأس لوسيل بدولة قطر يوم الجمعة بعد القادم الموافق التاسع من سبتمبر الجارى في المباراة التي ستشهد صراعا بين اللاعبين من أجل نيل شرف الحصول على الكأس .

من المقرر أن يحصل الفائز في تلك المباراة على مليون ونصف دولار ، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار .

من المتوقع أن يقوم فيريرا المدير الفني للزمالك بعودة التشكيل الأساسى للفريق في هذه المباراة بعودة محمد عواد لحراسة المرمى ، امامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش واحمد فتوح ، وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار ويوسف أوباما ، وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى .