شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جورج موريس لاعب الطائرة: هوايتى السفر وبحب ويجز وأحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب جورج موريس لاعب الكرة الطائرة فى نادى هيئة قناة السويس .





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر





بتدخل المطبخ؟

لأ مش بدخل المطبخ





ما الأكلة التى تتميز فيها؟

مفيش أى أكلة





من نجمك المفضل؟

نجوم كتير ولكن بحب أحمد حلمى





من مطربك المفضل؟

بحب أسمع ويجز





لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

طيار





مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد حلمى





بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال