شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الزمالك من العروض الخارجية لزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولي الزمالك العروض الخارجية التي انهالت على أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق والذى تألق بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي وصنع الفارق مع الفريق الأبيض في مباريات الدورى الذى حصل أبناء ميت عقبة عليه للموسم الثانى على التوالي . .

ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جلسة مع اللاعب من أجل إقناعه باستكمال تعاقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية موسم 2024 مع الأخذ في الإعتبار في حالة وصول عرض أوروبى قوى فإن مجلس الإدارة سيقوم بدراسته جيدا .

ويتمسك مجلس إدارة الزمالك والجماهير البيضاء باستمرار اللاعب نظرا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها ، بالإضافة لرغبة اللاعب في استكمال تعاقده وعدم افتعال أي أزمات خلال فترة تواجده مع الفريق .

وحصل أحمد سيد زيزو على لقب هداف الدورى برصيد 19 هدفا ، بالإضافة لـ13 أسيست وهو ما جعل العديد من الأندية تدخل في مفاوضات معه من أجل استقطابه يأتي على رأسها الريان القطرى الذى عرض 5 مليون دولار.