شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى بكاس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك مع الهلال السعودى على كأس لوسيل بدولة قطر يوم الجمعة بعد القادم الموافق التاسع من سبتمبر الجارى في المباراة التي ستشهد صراعا بين اللاعبين من أجل نيل شرف الحصول على الكأس .

مكافآت البطولة

من المقرر أن يحصل الفائز في تلك المباراة على مليون ونصف دولار ، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار .

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يقوم فيريرا المدير الفني للزمالك بعودة التشكيل الأساسى للفريق في هذه المباراة بعودة محمد عواد لحراسة المرمى ، امامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش واحمد فتوح ، وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار ويوسف أوباما ، وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى .

رحلات مخفضة للجماهير

ينظم مسئولو الزمالك رحلات مخفضة للجماهير البيضاء من أجل مؤازرة اللاعبين في تلك المباراة القوية بالإضافة للجماهير المصرية المتواجدة بقطر والتي سيكون اكبر حافز للاعبين على اللعب والفوز من الدقيقة الأولى .

الزمالك يعود للتدريبات يوم 3 سبتمبر

ويعود فريق الزمالك إلى التدريبات يوم 3 سبتمبر الجارى بعدما قام فيريرا بإراحة اللاعبين الأساسيين لمدة 10 أيام بعد حسم لقب الدورى بشكل رسمى من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين على الحصول على أكبر فترة زمنية للراحة قبل عودتهم من جديد للتدريبات.