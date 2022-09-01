شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تنهال على لاعبى إيسترن كومبانى بعد الهبوط للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو عدد من الأندية في مفاوضات مع اكثر من لاعب من صفوف فريق إيسترن كومبانى، الذى هبط إلى القسم الثانى بعد احتلاله المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى.

ويعد محمد مودى ناصر أكثر اللاعبين الذى تسعى العديد من الأندية للتعاقد معه مثل الزمالك وفيوتشر وبيراميدز، بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال الموسم الماضى مع إيسترن كومبانى، لينضم إلى قائمة المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى.

كما دخلت بعض الأندية في مفاوضات مع إيسترن كومبانى من أجل الظفر بخدمات التونسى فراس بن عيفية وأحمد السيد متعب، بعد ظهورهما بمستوى مميز مما جعل الأندية ترغب في التعاقد معهم.

وتؤجل حاليا إدارة إيسترن كومبانى البت في العروض التي وصلت للاعبين، لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق خلفا للراحل علاء عبد العال الذى رفض الاستمرار مع الفريق في القسم الثانى وتعاقد مع طلائع الجيش.

وتعاقد إيسترن كومبانى مع علاء عبد العال خلفا لعلاء نوح بعد الأسبوع الثالث في الدورى الذى شهد خسارة الفريق في أول ثلاث جولات، ولم يحقق أي نقاط مع الفريق.

قاد علاء عبد العال إيسترن كومبانى في 31 مباراة هذا الموسم، جمع خلالها 33 نقطة، بعدما فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وتلقى الهزيمة في 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلوا 49 هدفا.