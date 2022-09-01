شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 1 / 9 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 1 / 9 /2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم.
بيراميدز يعلن تجديد عقد حارسه أحمد الشناوى 3 مواسم مقبلة.. صور
أعلن مسئولو نادى بيراميدز، تجديد عقد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق السماوى، لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر في حماية عرين الفريق حتى عام 2025.
نجحت إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى تفعيل بند شراء إبراهيم حسن من نادى بيراميدز، والذى لعب معارا لسيد البلد فى الموسم الماضى وظهر بشكل جيد.
طلب مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظرائهم بالاتحاد الأفريقى استضافة منافسات البطولة الأفريقية الأفروباسكت 2023، التى تقام أغسطس من العام المقبل.
طلب البرتغالي جيسفالدوا فيريرا من جهازه المعاون سرعة تحضير تقرير فنى عن جميع لاعبى الفريق المعارين للفرق المنافسة للحكم عليهم قبل بداية الموسم الحالي من أجل الحصول على خدمات البعض والإستغناء عن البعض الأخر في ظل حرص مجلس الإدارة على الإستفادة من جميع اللاعبين بلا استثناء .
يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة جلسات مكثفة من أجل حسم عدة ملفات كروية خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها ، الإعارات حيث تلقى عدد كبير من لاعبي الفريق عروض إستعارة من أندية محلية وخارجية ، ويتطلع مسئولو الأهلي لحسم هذا الملف سريعاً لاسيما وأن الموسم الكروي قد إنتهى بعدما خاض الأهلي أخر مباراة في الموسم أول أمس ، الثلاثاء، أمام سيراميكا في الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز .
يتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة برنامج تأهيل اللاعبين المُصابين بالفريق خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي بعد إنتهاء الموسم الكروي.
إقترب نادي بيراميدز من حسم أولى صفقاته الصيفية، بضم كريم حافظ، ظهير أيسر فريق يني ملطية سبور التركى ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.