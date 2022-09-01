7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 1 / 9 /2022

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 1 / 9 /2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، وتتضمن ملخصا لأهم الأخبار التي دارت على مدار اليوم.

بيراميدز يعلن تجديد عقد حارسه أحمد الشناوى 3 مواسم مقبلة.. صور

أعلن مسئولو نادى بيراميدز، تجديد عقد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق السماوى، لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر في حماية عرين الفريق حتى عام 2025.