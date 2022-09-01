شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر وكوكا جاهزين للمشاركة فى بداية تحضير الأهلى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا لاعبي الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقهما الجماعية مع بداية التحضير للموسم المقبل، بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي وحصول الفريق الأحمر على فترة راحة طويلة قبل العودة واستئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

وغاب طاهر محمد وكوكا عن مباريات الأهلي الأخيرة بالموسم المنقضي من الدوري المصري، بسبب إصابتهما بشد في العضلة الخلفية تسببت في ابتعادهما عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن ينهي الثنائي البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما ويصبحان جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد التأكد من تعافيهما من شد الخلفية بنسبة 100%.

ورغم أن أحمد نبيل كوكا كان قد أنهى برنامجه التأهيلي منذ فترة وشارك في التدريبات الجماعية لآخر ثلاث مباريات من عمر الموسم المنقضي ولكن الجهاز الفني فضل استبعاده من قائمة المباريات خشية من تعرضه لإصابة جديدة حال استعجال الدفع به.

فيما تعافى طاهر محمد من الإصابة بشد في الخلفية وبات على أتم جاهزية لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع باقي زملائه بعد تحديد موعد العودة للتدريبات عقب إعلان اسم المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى تدريب الأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.