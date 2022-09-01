شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تنشئ 5 مناطق على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة حسام الدين مصطفى انشاء 5 مناطق على مستوى الجمهورية، لنشر الرياضات البارالمبية بين ربوع جمهورية مصر العربية وتخفيفا للأعباء المالية على اندية المحافظات النائية.

ومن المقرر ان تكون المنطقة جهة ادارية مسؤولة عن ادارة النشاط فى المنطقة المعنية من تنظيم المسابقات وعقد دورات التحكيم والتدريب والتصنيف والإدارة، على أن تشمل خمسة رياضات تابعة للجنة وهى رفع الاثقال – العاب القوى – سباحة المسافات القصيرة – كرة السلة للكراسى المتحركة بالإضافة إلى كرة القدم للصم.

وقررت اللجنة تقسيم المحافظات إلى 5 مناطق على أن تقدم الاندية طلب لاستضافة مقر المنطقة لتحديد الرياضات المطلوب ادراجها فى نشاط كل منطقة طبقا للممارسة الفعلية، على أن تقوم اللجنة بتنظيم منافسات بين منتخبات هذه المناطق

وهى منطقة القاهرة الكبرى، و منطقة شرق الدلتا، ومنطقة الدلتا، منطقة شمال الصعيد ومنطقة جنوب الصعيد.

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم اللجنة بتشكيل مناطق، وهدفها نشر الرياضات البارالمبية على أسس علمية سليمة وتأهيل الكوادر، وسوف يتم تشكيل مجلس إدارة كل منطقة فى جلسة المجلس القادمة على أن تبدأ عملها بداية من شهر نوفمبر 2022