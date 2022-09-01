شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدراويش: منافسة صلاح حافز قوى فهو أفضل لاعب فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن سعادته بعودته للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل، مؤكداً أنه يسعى لتقديم أداء جيد يرضى طموحه.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، قد قرر ضم باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى ثلاثى الإسماعيلى إلى معسكره المقبل الذى سيقام خلال الفترة من 13 حتى 27 سبتمبر المقبل ويتخلله مباراتان وديتان.

وأضاف مجدى "أود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على ثقته فى قدراتي وسأقاتل لإثبات جدراتي وأحقيتي فى التواجد وتقديم الأفضل لمنتخب بلادى".

وواصل "انضمامي بجانب زملائي باهر المحمدي وأحمد مدبولي للمنتخب دليل على أن الفريق يضم عناصر مميزة رغم تراجع مركز الفريق بجدول المسابقة المحلية".

وبسؤاله عن مركزه الأساسي الذى يشارك فيه النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى قال "هذا يمنحني حافزا كبيرا أتطلع دائماً للاستفادة منه فهو لاعب كبير يمثل فخرا لمصر والكرة العربية وأعتبره الأفضل فى العالم لذلك أنا أشعر بفخر كبير بوجودي فى نفس مركزه".

واختتم صانع ألعاب الدراويش "الانضمام للمنتخب أعلى مراتب الشرف حينما تخدم بلدك فأتمني من الله عز وجل أن يمنحني التوفيق فى تقديم شىء يليق باسم مصر، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات فى غاية الصعوبة على الصعيد الدولى".