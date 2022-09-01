شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة جديدة.. كلاتنبرج يحلل الحالات التحكيمية في الجولة الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو للانجليزي كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد يقوم خلاله بشرح الحالات التحكيمية التي وقعت في مباريات الجولة الأخيرة الأخيرة من عمر الدوري المصري، حيث شرح كلاتنبرج أكثر من حالة خاصة بمباريات الجولة الأخيرة.

كما قام اتحاد الكرة خلال الفيديو بنشر الحوارات التي كانت تحدث بين حكام غرفة الفيديو وحكام الساحة بمباريات الجولة الأخيرة للتأكيد على صحة أو خطأ القرار أو استدعاء حكم الفار لحكم الساحة في بعض الحالات.

ومن أبرز الحالات اتي قامت صفحة اتحاد الكرة بنشرها في مباراة فيوتشر ضد المقاصة والمقاولون ضد المصري والأهلي ضد سيراميكا وسموحة ضد البنك الأهلي.

وفي فيديو مسجل من الحوار الذي دار بين الحكم أحمد جمال حكم الساحة في مباراة الأهلي وسيراميكا تم استدعائه بداعي وجود احتمالية وجود كارت أحمر لأنه دفع لفرصة محققة من قبل مدافع سيراميكا في ظهر أحمد سيد غريب لاعب الأهلي.