شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سوق المدربين فى مصر بعد نهاية الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نهاية الموسم المنقضي من الدوري المصري تغييرات كثيرة في سوق المدرين من أندية الدوري المصري، بعد رحيل أكثر من مدرب سواء بسبب اقتناع الإدارة ببقاؤه أو بسبب الاختلاف في وجهات النظظر، وهناك بعض الفرق لا تزال تبحث تعيين مدير فني جديد.

ورحل البرتغالي ريكاردو سواريش عن تدريب الأهلي بسبب سوء النتائج، فيما رحل حمزة الجمل عن الإسماعيلي بسبب الاختلاف في وجهات النظر، كما رحل طارق العشري عن طلائع الجيش لنفس سبب رحيل الجمل، كما تم توجيه الشكر إلى حسام حسن من تدريب المصري لرغبة الإدارة في تعيين مدير فني أجنبي فيما رحل عء عبد العال عن تدريب ايسترن كومباني بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثاني.

من المدربين الذين تعاقدوا على تدريب فرق جديدة بالدوري المصري؟

تعاقد علاء عبد العال مع طلائع الجيش لتدريب الفريق في الموسم المقبل بعد الاختلاف في وجهات النظر مع إدارة النادي العسكري، وقام المدرب الجديد بتوقيع العقود مع أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي.

من الأندية التي تبحث عن مدير فني جديد قبل الموسم المقبل؟

تبحث أندية الأهلي والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري عن تعيين مدير فني جديد ولم تستقر على هوية المدير الفني الجديد، حيث يرغب الأهلي والمصري في التعاقد مع مدير فني أجنبي بينما لم يحدد الإسماعيلي والاتحاد جنسية معينة للمدرب الجديد.

من المدربين الذين جددوا الثقة مع أنديتهم؟

هناك أكثر من مدرب تم تجديد الثقة فيه من قبل مجلس إدارة ناديه مثل خالد جلال مع البنك الأهلي وعبد الحميد بسيوني مع المصري وعلي ماهر مع فيوتشر وشوقي غريب مع المقاولون العرب وتاكيس جونياس مع بيراميدز وأحمد سامي مع سيراميكا ومصطفى عبده فى غزل المحلة .

هل من المتوقع حدوث إقالات جديدة في الدوري المصري؟

لا يزال الباب مفتوحا أمام حدوث اقالات جديدة بالدوري المصري مثل البرازيلي جورفان فييرا مدرب انبي والذي لم يتم حسم مصير بقاؤه من الاستمرار أو الرحيل حتى الآن .

من المدربين المرشحة للعمل في الدوري المصري؟

هناك أكثر من اسم مرشح للعودة والتدريب في الدوري المصري مثل إيهاب جلال وحلمي طولان ومحمد يوسف وأحمد كشري.