شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يثير الجدل برسالة مبهمة: "وفجأة يتفق كل شىء أن ينهار دفعة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار محمود كهربا لاعب الأهلي، الجدل بعد نشر رسالة مبهمة عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب محمود كهربا: "وفجأة يتفق كل شىء أن ينهار دفعة واحدة".





يذكر أن الأهلى لم يحدد موقف محمود كهربا في الموسم المقبل حتى الآن، من الاستمرار في صفوف القلعة الحمراء أو إعادة تسويقه بعدما خرج معارا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية يناير الماضي.

ولعب محمود كهربا في صفوف هاتاي سبور التركي من يناير وحتى نهاية الموسم قبل أن يعود إلى الأهلي لحسم مصيره النهائي مع القلعة الحمراء.

ويترقب مسئولو الأهلي حسم ملف المدير الفني الجديد قبل تحديد مصير اللاعبين الحاليين مثل محمود كهربا وأحمد ياسر ريان وغيرهم من اللاعبين المتواجدين بقائمة الفريق الأحمر.