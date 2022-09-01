شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر وخالد جلال الناجيان من تغيير المدربين على مدار الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، وخالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، على مقاعدهما من بداية الموسم الماضى لنهايته بعد الظهور المميز مع فريقهما خلال مشوار الموسم الماضى.

ويعد على ماهر وخالد جلال المدربين الناجين من الإقالة طوال الموسم الماضى، حيث قام الـ18 ناديا بإقالة مدربينهم وتغييرهم، ولم يبق أى نادى على مدربه إلا فيوتشر والبنك الأهلى.

وقدم على ماهر مشوارا مميزا خلال الموسم الماضى، حيث نجح فى التتويج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة لأول مرة فى تاريخه، ليمنح فيوتشر أول لقب فى تاريخه بعد الصعود من القسم الثانى، كما تأهل إلى المشاركة فى بطولة الكونفدرالية فى سنة أولى دورى، كما وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدورى العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء على ماهر فى 16 مباراة، وتعادلوا فى 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

وعلى نفس الدرب، نجح خالد جلال فى تكوين فريق قوى للبنك الأهلى وقدم أداء مميزا طوال الموسم، حيث احتل فريق البنك الأهلى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة، جمعها من 34 مباراة خاضها، حيث حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 41 هدفا.

لذلك قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تجديد الثقة في خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بعد أن قدم الفريق أداء مميز خلال مشواره في بطولة الدوري وتحقيق المركز السابع والوصول إلي دور الثمانية في مسابقة كأس مصر .