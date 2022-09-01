شكرا لقرائتكم خبر عن عجلان رئيسا لسيدات سلة سموحة فى البطولة العربية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادى سموحة رئاسة بعثة فريق سيدات السلة المقرر مشاركته فى منافسات البطولة العربية التى تقام بتونس فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

تأتى مشاركة فريق سيدات سموحة فى البطولة العربية بعد اعتذار الأهلى عن المشاركة بالمنافسات، فتلقى النادى السكندرى خطابا من الاتحاد العربى بالمشاركة وهو ما تمت الموافقة عليه.

ويعد سموحة ممثل مصر الوحيد فى البطولة، بعد اعتذار الأهلى.

الأندية المشاركة هى كل من الأمل الرياضى بتونس، شباب الفحيص الأردنى، مولودية الجزائر، بحرية حسين داى، مقديشيو سيتى، الشارقة، الثورة السورى، الكوكب الرياضى، الرياضى المكناسى، سموحة، الفتاة الرياضى، الهلال الرياضى.