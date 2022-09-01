شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة كريم حافظ قبل الإعلان الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقترب نادي بيراميدز من حسم أولى صفقاته الصيفية، بضم كريم حافظ، ظهير أيسر فريق ينى ملطية سبور التركي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويضع مسئولي بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم كريم حافظ من يني ملطية سبور التركي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة من أجل تدعيم الجبهة اليسرى في الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يصبح عقد كريم حافظ مع بيراميدز حتي موسم 2025.

وكان بيراميدز أعلن في وقت سابق، تمديد تعاقده مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل حتى عام 2026، وتجديد تعاقد أحمد الشناوى ثلاث سنوات، ووقع عقدا جديدا مع المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس يستمر بموجبه على رأس القيادة الفنية للفريق حتى 2025.